Tartıştığı kayınvalidesini bıçakla öldürdü



Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Datça ilçesinde Sevgi Ağı (58), tartıştığı damadı Ali Murat T. (31), tarafından bıçakla öldürüldü. Ali Murat T. ile eşi Özlem T. (26), gözaltında alındı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Datça'nın Kızlan Mahallesinde meydana geldi. Sevgi Ağı ile kızı Özlem T. ve damadı Ali Murat T. arasında bilinmeyen nedenle evde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine damat Ali Murat T., mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile Sevgi Ağı'yı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Sevgi Ağı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Sevgi Ağı'nın cansız bedeni, olay yerinde yapılan savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Ali Murat T. ve eşi Özlem T., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Çift, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Datça Cavit AKGÜN

2023-06-18 00:22:19



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