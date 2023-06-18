Depremden sonra Fethiye'ye gelen İlke, kazada hayatını kaybetti

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Sedat ÜNAL/FETHİYE (Muğla), (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin vurduğu Hatay'dan ailesiyle birlikte Muğla'nın Fethiye ilçesine gelerek yurda yerleşen İlke Yeşilkaya (15), yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Fethiye Karaçulha Mahallesi çevreyolu mezarlık kavşağında meydana geldi. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'dan ailesiyle birlikte Fethiye ilçesine gelen İlke Yeşilkaya, Fethiye Sıtkı Mefharet Koçman Öğrenci Yurdu'na yerleşti. Bugün çevreyolundaki bir marketten alışveriş yaptıktan sonra mezarlık kavşağı mevkisinde yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Yeşilkaya'ya, Seydikemer ilçesinden Fethiye istikametine giden Y.Ç.İ. yönetimindeki 48 HJ 578 plakalı otomobil çarptı. Genç kız metrelerce savrulurken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde Yeşilkaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobil sürücüsü Y.Ç.İ gözaltına alındı. Yeşilkaya'nın cansız bedeni Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Fethiye Sedat ÜNAL

2023-06-18 19:14:35



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