Bodrum'da sahte para operasyonu: 2 tutuklama



Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla piyasaya sahte döviz süren yabancı uyruklu 3 şüpheli yakalandı. Evde yapılan aramada sahte 178 adet 100 dolar ve suçtan elde edilen 30 bin lira para eli geçirilirken adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Bodrum polisi, İstanbul'dan ilçeye gelen yabancı uyruklu K.M., N.R. ve çete lideri O.M.'nin, yüklü miktarda sahte dövizi çarşı esnafı ve kuyumculardan alışveriş yaparak piyasaya süreceği bilgisine ulaştı. Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri şüphelileri takibe aldı. Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda K.M. ve N.R. kaldıkları evde yakalanırken, adreste yapılan aramada sahte 178 adet 100 dolar ve suçtan elde edilen 30 bin lira para ele geçirildi.

Çete lideri O.M.'nin, sahte kimlikle otomobil kiralayıp İstanbul'a kaçacağı bilgisini aldı. Milas'ın Selimiye mevkisinde durdurulan O.M., üzerinde bulunan yüksek miktar döviz ve Türk Lirası ile yakaladı. Emniyette işlemleri tamamlanan K.M. ve N.R. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çete lideri O.M.'nin ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi. Görüntü Dökümü:

-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesinden görüntüDHA-Gündem Türkiye-Muğla

2023-06-19 00:22:31



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