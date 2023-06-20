Bodrum'da alevler 20 dönüm makiliği küle çevirdi 

Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, makilikte çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle 2 saatte söndürüldü. İlk belirlemelere göre 20 dönüm makilik zarar gördü.
Peksimet Mahallesi Değirmenler mevkisindeki makilikte saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Alevleri ve dumanları fark eden çevredekiler itfaiye ve orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 4 itfaiye, 2 arazöz, 2 söndürme uçağı ve 1 helikopter sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle alevler 2 saatte söndürüldü. Yangında 20 dönümlük makilik zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY
2023-06-20 19:45:13
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