Bodrum'da bayram tatili 750 liradan başlıyor, 10 bin euroya kadar çıkıyor

Fırat AKAY/BODRUM(Muğla), (DHA)MUĞLA'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'da Kurban Bayramı öncesi hareketlilik arttı. Kent genelinde bayrama kadar otellerde yüzde 70 doluluk hedeflediklerini söyleyen Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, "Bodrum'da her bütçeye uygun konaklama imkanı var. İyi bir araştırmayla ve iyi bir gözlemle çok uygun fiyatların mevcut olacağını göreceklerdir. Dünyanın her yerinden insanlar tatil için Bodrum'a geliyor. Bodrum'da konaklama 750 liradan başlıyor tercihe göre bu fiyat 10 bin euroya kadar çıkıyor" dedi.

Dünyanın önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Bodrum'da Kurban Bayramı'na sayılı günler kala oteller ve eğlence mekanları hazırlıklarını tamamladı. Bayramda her bütçeye uygun konaklama fırsatının olduğu Bodrum'da, kişi başı konaklama fiyatları 750 liradan başlayıp, 10 bin euroya kadar çıkıyor. Otellerde bayram süresi boyunca yüzde 70 doluluk hedefleniyor. Bayram süresi boyunca Bodrum'da her bölgede farklı aktivitelerin olacağını söyleyen Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, "Bodrum'da bayram için geçen seneki doluluklar şu anda yok. Kısmi doluluklar mevcut. 4 ve 5 yıldızlı otellerde kısmi doluluk var. Bu oteller bayram süresi içerisinde rezervasyon almaya elverişlidir. Bu dönemde yüzde 70 civarında doluluk var. 2 ve 3 yıldızlı ve apart otellerde şu an rezervasyon yapmaya elverişli bir ortam var. Bayram süresi boyunca yüzde 70 civarında doluluk bekliyoruz. Erken rezervasyon avantajlarıyla insanlar tatillerini avantajlı yapacaklar" ifadelerini kullandı.

'BAYRAM COŞKUSUNU HEP BERABER YAŞAYACAĞIZ'

Bodrum'da yabancı turist hareketliliğinin devam ettiğini belirten Dengiz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kurvaziyerlerle turistler gelmeye devam ediyor. Bayramda konserler, eğlenceler, aktiviteler üst seviyelerde olacak ve bayram coşkusunu hep beraber yaşayacağız. Bodrum'da her bütçeye uygun konaklama imkanı var. İyi bir araştırmayla ve iyi bir gözlemle çok uygun fiyatların mevcut olacağını göreceklerdir. Dünyanın her yerinden insanlar tatil için Bodrum'a geliyor. Bodrum'da konaklama 750 liradan başlıyor tercihe göre bu fiyat 10 bin euroya kadar çıkıyor. Misafirlerimizin trafik kurallarına uyacak şekilde buraya gelmelerini ve tatil sonrasında evlerine güvenli bir şekilde dönmelerini istiyoruz. TÜRSAB onaylı güvenilir seyahat acenteleri ile yola çıkılmalı ve rezervasyonsuz gelinmemeli."

'GÜVENİLİR ACENTELERDEN ANLAŞMA YAPSINLAR'

Tatil için güvenilir acentelerden konaklama satın almaları gerektiğini söyleyen Bodrum Otelciler Derneği Başkan Yardımcısı Alişir Şahin ise "İç pazar yıllardan beri Bodrum'u çok seviyor. Bodrum otelleriyle ve şehir olarak hazır. Bayramda Antik Tiyatro'da güzel konserler var. Eğlence mekanlarında yine aynı şekilde konserler var. Oteller misafirlerini bekliyor. Tatil planı yapacak olanlar Bodrum'u düşünerek tatil planı yapabilirler. Bodrum'da hava çok güzel, su ısındı ve şu an 'Bodrum zamanı' diyebiliriz. Bodrum normalde bayramda yüzde 100 doluluğa ulaşıyor ancak şu an yüzde 100 doluluğa ulaşmadı. Dolandırıcılara ait çok fazla internet sitesi var. Tatilciler otelleri ve acenteleri kontrol ederek rezervasyon yapsınlar. Her şeyin bir alım satımı vardır. Çok uygun rakamsa şüphelenebilirler. Bundan dolayı dikkatli davranmaları gerek, tatil kabusa dönmesin" açıklamalarında bulundu.

'YÜZDE 80 CİVARINDA DOLULUK VAR'

Tatilcilere rezervasyon uyarısı yapan Turizmci Zeynel Kılıç da "Haziran ayı itibarıyla tesislerimizde Bodrum genelinde yaklaşık yüzde 80 civarında doluluk var. 2019'da yakalanan doluluk rakamıyla hemen hemen eş değer durumda. Bu sene okulların tatile girmesi ve bayramın da aynı döneme denk gelmesi nedeniyle çok ciddi bir talep oluştu. Bodrum'da oteller bayramda yüzde 100 doluluğa ulaşmış olacak. Bayram dönemi için daha önce de uyarılarda bulunmuştuk, lütfen rezervasyonsuz gelmeyin" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

