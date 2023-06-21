Marmaris'te yangın sonrası yeniden yeşeren alan havadan görüntülendi



Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın turistik ilçesi Marmaris'te geçen yıl çıkan 4 bin 392 hektara yakın ormanın yandığı, yapılan çalışmayla yeniden yeşeren alan, havadan görüntülendi.

Marmaris'in Bördübet mevkisindeki ormanda, 21 Haziran 2022'de çıkan yangın, gece havadan müdahalenin yapılamaması ve rüzgarın da etkisiyle yayıldı. Söndürme çalışmalarına 3'ü Katar'dan 44 helikopter ve 1'i Azerbaycan'dan 13 uçak, 3 insansız hava aracı, 613 arazöz, 203 iş makinesi, 119 su tankeri ve 28 TOMA ile 5 bin 700 kişilik personel katıldı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın, 5'inci gün sonunda söndürülürken, 4 bin 392 hektarlık orman kül oldu. Soruşturma kapsamında yangını çıkardığı suçlamasıyla gözaltına alınan Sacit Ayhan tutuklandı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nce yangın sonrası bölgede çalışmalara hemen başlandı. Bördübet ve Değirmenyanı'ndaki yanık sahalar, üretim çalışmaları kapsamında yanan ağaçlardan hızla temizlendi. İlk fidanlar 11 Kasım'da Milli Ağaçlandırma seferberliği kapsamında toprakla buluşturuldu. Bölgede yanan alanların geri kalan kısmında doğal ve suni gençleştirme yöntemi uygulandı. Tohum atma ve dal serme çalışması yapılan alanlarda fidanlar yükseldi. Yangının birinci yılında yanan alanlarda yapılan çalışmalar, dron ile havadan görüntülendi. Yangından hemen sonra ve 1 yıl sonra aynı noktada çekilen görseller, alandaki değişimi gözler önüne serdi.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bazı başarılar toprağa yeşil ile yazılır. Marmaris, yeşil vatanın kahramanlarının insanüstü emeği ile küllerinden doğarak yeniden yeşile kavuştu. Küller arasından yükselen bir destanı, 1 yıl içinde yazan tüm neferlerimizi yürekten kutluyorum" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Marmaris Cavit AKGÜN

2023-06-21 14:30:46



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