Muğla'da orman yangınlarına karşı üst seviye tedbir

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)MUĞLA'da orman yangınlarının önüne geçilmesi için tedbirler üst seviyeye çıkarıldı. Jandarma, 13 ilçedeki ormanlarda belirlenen 110 noktada 440 personel ve 1 insansız hava aracı (İHA) ile devriye görevine başladı.

Zengin kültürel mirası, kıyıları ve yeşilin farklı tonlarını barındıran doğasıyla her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan Muğla'da, olası orman yangınlarının önlenmesi amacıyla sıkı tedbirler uygulanmaya başlandı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından, 'Her şey elimizde' mottosuyla Bodrum'da 16, Milas 14, Yatağan'da 6, Kavaklıdere'de 3, Menteşe'de 9, Ula'da 6, Marmaris'te 12, Datça'da 6, Köyceğiz'de 6, Dalaman'da 4, Ortaca'da 8, Fethiye'de 12 ve Seydikemer'de 8 olmak üzere 110 ormandaki devriye noktasında 440 jandarma ve 1 İHA ile devriye görevine başlandı.

İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Muğla'nın arazisinin yüzde 68'lik bölümünün ormanlarla kaplı olması dolayısıyla bölge yangınlara karşı hassasiyet arz ediyor. İl genelinde her yıl ortalama 200-250 civarında orman yangını meydana geliyor. Yangınların yüzde 95'inin insan kaynaklı gerçekleştiği tespit edilmiştir. Yangınların sayı ve nitelik olarak azaltılması, vatandaşların yangınlara karşı olan hassasiyetinin pekiştirilmesi maksadıyla 'Her şey elimizde' mottosuyla yangınların önlenmesine ve vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar başlatıldı. Yangınların önlenmesine yönelik olarak kritik zamanlar ve yangına karşı hassas olan bölgelerde önleyici kolluk devriyeleri planlandı. Devriyelerde teknolojik imkanlardan da faydalanılarak dronlar ve İHA denetimlerde aktif olarak kullanılmaya başlandı" denildi.

Yangınların önlenmesine yönelik yapılması gerekenlerle ilgili, bölge halkının da bilgilendirildiği vurgulanan açıklamada, ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"Anız ve temizlik ateşi yakılmaması konusunda çiftçilerimiz başta olmak üzere vatandaşlarımız uyarılıyor. Piknik alanlarında yakılan ateşin söndürülmesi, alanda yangına sebebiyet verebilecek sönmemiş sigara izmariti ve kibritin yere atılmaması, çöp, cam, pet şişe bırakılmaması ve orman içerisinde ateş yakılmaması hususlarında devriye araçlarından anonslar yapılıyor. Atılan havai fişek ve dilek fenerlerinin yangına yol açabileceği yönünde işletmeler uyarılıyor. Arıcılara kovanların tütsülenmesinde kullanılan ateşin orman yangınlarına yol açabileceği anlatılıyor. Kamping işletmeleri haricinde ormanlarda kamp yapılmaması ve çadır kurulmaması hususunda bilgilendirmeler yapılıyor." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

2023-06-21 17:21:49



