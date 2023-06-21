Marmaris'te orman yangını

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Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA) MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin havadan müdahalesi ile söndürüldü. Yangında 1 dekarlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinin Çetibeli Mahallesi'nin Balandağı mevkinde saat 15.00 sıralarında karadan ulaşımın olmadığı noktada henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak ve 2 helikopterle havadan müdahale edildi. Yangın yaklaşık 1 saatte söndürülürken, 1 dekar alanın zarar gördüğü bildirildi.(DHA)

FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Muğla / Marmaris Cavit AKGÜN

2023-06-21 17:41:24



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