İş insanın öldüğü kazada hafriyat kamyonu sürücüsü tutuklandı



Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, VIP minibüsün üzerine devrilerek kimya ürünleri firması sahibi Muhittin Orhon'un (73) ölümüne, şoförü İbrahim Halil Akbal'ın da yaralanmasına neden olan hafriyat yüklü kamyonun şoförü Fikret Çevlik, hastanedeki tedavisinin ardından sevk edildiği adliyede, 'taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklandı.

Kaza, dün saat 09.30 sırasında Gölköy Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi'nde meydana geldi. Torba Mahallesi'nden Milas yönüne giden Fikret Çevlik yönetimindeki 34 EOT 336 plakalı hafriyat yüklü kamyon, sollamak istediği İbrahim Halil Akbal yönetimdeki 48 BS 099 plakalı VIP minibüse çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan kamyon, minibüsün üzerine devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Tonlarca ağırlıktaki kamyonun üzerine devrildiği minibüstekilere, ulaşmakta ekipler güçlük çekti. Kaza nedeniyle trafik akışının durma noktasına geldiği karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Jandarma ekipleri trafiği kontrollü şekilde sağladı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle ilk olarak kamyon sürücüsü Fikret Çevlik araçtan yaralı olarak çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Çevlik, bir özel hastaneye kaldırıldı.

MİNİBÜSE DOLAN TOPRAK BOŞALTILDI

Devrilen kamyondaki toprak, minibüsün içine doldu. İş makineleri ile minibüse dolan toprak boşaltıldı. Kamyon vinçle kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu minibüs sürücüsü İbrahim Halil Akbal ile yanındaki Hür Kimya Yönetim Kurulu Başkanı Muhittin Orhon'a ulaşıldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Orhon'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaşamsal fonksiyonları devam ettiği belirlenen minibüs sürücüsü Akbal ise Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından Akbal, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından Muhittin Orhon'un cansız bedeni otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Muğla Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından Muhittin Orhon'un cenazesi defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. Orhon'un cenazesi toprağa verilmek üzere İstanbul'a götürüldü.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Tedavisi tamamlanan hafriyat kamyonu şoförü Fikret Çevlik adliyeye sevk edildi. Çevlik, çıkarıldığı mahkemede 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklandı. Çevlik'e ayrıca Çevre Kanuna muhalefetten ve emre aykırı hareketten 15 bin lira cezai işlem uygulandı. Minibüs sürücüsü İbrahim Halil Akbal'ın ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından son 5 gün içinde hafriyat kamyonlarına yönelik yapılan denetimlerde 7 milyon liralık cezai işlem uygulandığı bildirildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2023-06-21 18:08:57



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