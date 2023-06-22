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48 günde 1386 kaçak göçmen göçmen yakalandı

DHA

48 günde 1386 kaçak göçmen göçmen yakalandı


Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)MUĞLA genelinde, 48 günde 1386 kaçak göçmen yakalandı, 42 organizatör tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı olaylarının engellenmesi ve düzensiz göç hareketlerinin kontrol altına alınması için çalışmalarını sürdürüyor. İl genelinde 1 Mayıs-19 Haziran tarihlerinde 1386 kaçak göçmen yakalandı, gözaltına alınan 65 organizatör şüphelisinden 42'si tutuklandı, 23'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Göçmen kaçakçılığında kullanılan 22 araç, 1 bot, 1003 can yeleği ele geçirildi. Araçlara ise 1 milyon 244 bin 511 lira ceza kesildi.
İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Toplumun huzur ve güvenliğinin sağlanması, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti olaylarının engellenmesi ve düzensiz göç hareketlerinin kontrol altına alınması maksadıyla çalışmalara kararlılıkla devam edilecektir" denildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN
2023-06-22 10:47:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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