Muğla'da durdurulan kamyonette 21 kaçak göçmen yakalandı

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Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın Ula ilçesinde, polisin durdurduğu kapalı kasa kamyonette, Suriye uyruklu 21 kaçak göçmen yakalandı, 4 Türk organizatör gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, İzmir'den Muğla'ya, kamyonetle göçmen kaçakçılığı yapılacağı bilgisine ulaştı. Ekipler, dün saat 04.30 sıralarında Ula'nın Gölcük Mahallesi'nde olduğu belirlenen kapalı kasa kamyoneti durdurup, arama yaptı. Kamyonetteki Suriye uyruklu 21 kaçak göçmen yakalandı, 4 Türk organizatör gözaltına alındı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi, gözaltına alınan şüpheliler H.K. (38), S.E. (43), A.T. (35) ve H.H. (39) işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Ula Cavit AKGÜN

2023-06-22 13:31:46



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