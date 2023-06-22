Muğla'da durdurulan kamyonette 21 kaçak göçmen yakalandı (2)

Karpuz ne zaman ve nasıl ekilir?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



TUTUKLANDILAR

Muğla'nın Ula ilçesinde, polisin durdurduğu kapalı kasa kamyonette, Suriye uyruklu 21 kaçak göçmenle yakalanıp, gözaltına alınan Türk organizatörler H.K. (38), S.E. (43), A.T. (35) ve H.H. (39) işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA) DHA-Genel Türkiye-Muğla / Ula Cavit AKGÜN

2023-06-22 16:58:35



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.