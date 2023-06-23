Fethiyespor'da 3 imza birden

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FETHİYE, (DHA) Yeni sezonda yine TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta yer alacak Fethiyespor'da transfer çalışmaları 3 imzayla başladı.

Muğla temsilcisi iç transferde Rıdvan Türker ve İlyas Yılmazer'le sözleşme yenilerken, dış transferde ise ilk imzayı Sarıyer'den Ramazan Çevik'e attırdı. Kariyerinde Esenler Erokspor, Kocaelispor, Samsunspor ve Eyüpspor'da da forma giyen 31 yaşındaki gurbetçi sol kanat geçen sezon Sarıyer'de 35 maçta oynadı.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Fethiye FETHİYE, (DHA)

2023-06-23 10:48:03



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