Bodrum'a son 24 saatte 25 bin araç giriş yaptı



Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),(DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Kurban Bayramı öncesi kentte trafik durma noktasına geldi. Son 24 saatte, 25 bin aracın kente giriş yaptığı belirtildi.

Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Bodrum'a Kurban Bayramı öncesi, tatilci akını başladı. Bu kapsamda, ilçeye son 24 saatte 25 bin aracın giriş yaptığı belirtildi. Jandarma ve polis ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. Bodrum-Turgutreis istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. İlçenin bazı noktalarında trafik durma noktasına gelirken, jandarma ve polis ekipleri çalışmalarını hızlandırdı. Akşam saatlerinden itibaren yoğunluğun artacağı belirtilirken, Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı Güvercinlik Karakol Komutanlığı ekiplerinin ilçe girişinde tedbirlerini artırdığı kaydedildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2023-06-23 15:22:11



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