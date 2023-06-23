Muğla'da bazı bölgelerde ormanlara giriş yasaklandı



Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)MUĞLA Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu'nca alınan kararla, bazı bölgelerde 31 Ekim'e kadar ormanlara giriş yasağı getirildi.

Muğla Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu tarafından bazı bölgelerde ormanlara giriş yasağı getirildiği duyuruldu. 31 Ekim 2023 tarihe kadar yetkili makamlardan izin alınarak belirlenen bölgelere girileceğinin belirtildiği açıklamada, "İlçesi, mahallesi ve sınırları belirtilen ormanlık sahalara yetkililerden ve yetkili makamlardan izin alınarak girilecektir. Bu ormanlar çevresinde ve içinden geçen yollarda orman kenarında mola vermek ve piknik yapmak yasak. Vatandaşlar yalnızca kendilerine ayrılan piknik alanlarından gerekli önlemleri alarak yararlanabilecekler. Piknik alanlarında dumansız piknik yapılması yönünde uyarılarda bulunulacak. Orman Yasası'nın 31 ve 32'nci maddesi kapsamında olan mahalleler başta olmak üzere, orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan mahalleler de dahil olmak üzere anız, bağ-bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılması yasaklandı. Orman alanı civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşları, ormanı etkileyebilecek yangınlara karşı gerekli önlemleri alarak, söndürme ve koruma ekiplerini kuracaklar, orman ile tesisler arasında koruma bandı oluşturulacak" denildi.

`YANGIN RİSKİNE KARŞI, İŞ MAKİNELERİ HAZIR OLACAK´

Enerji nakil hatlarının yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşlar hatların özellikle ormanlık alanlardan geçen bölmelerinde gerekli bakımlarının gerçekleştireceğinin yer aldığı açıklamada, "Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacak ve yangın riskine karşı, gerekli iş makinelerini hazır bulunduracaklardır. Orman idaresi, jandarma ve emniyet birimlerince oluşturulan devriye sistemi etkin bir şekilde uygulanacak, gerekirse kaymakamların emirleri ile tüm kamu personel ve olanaklarından, önleyici hizmetler ile yangınlara karşı müdahale de yararlanılabilecektir" ifadelerine yer verildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

2023-06-23 16:10:39



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