Marmaris'te orman yangını (2)

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8 HELİKOPTER VE 5 UÇAK İLE HAVADAN MÜDAHALE

Marmaris'in Sarıana Mahallesi'ndeki kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Alevlere, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 8 helikopter ve 5 uçak ile havadan, çok sayıda orman işçisiyle karadan müdahale ediliyor. Söndürme çalışmalarına Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı erleri de destek veriyor.(DHA)Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)-

DHA-Genel Türkiye-Muğla / Marmaris Cavit AKGÜN

2023-06-23 16:52:25



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