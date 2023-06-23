Marmaris'te orman yangını (3)

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VALİ TAVLI YANGIN BÖLGESİNDE

Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor. Muğla Valisi Orhan Tavlı da çalışmaları yangın bölgesinde yerinde takip ediyor. Vali Tavlı'ya incelemelerinde, Aksaz Deniz Üssü Komutanı Tuğamiral İbrahim Kurtuluş Sevinç, Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez ile protokol üyeleri eşlik ediyor.Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Marmaris Cavit AKGÜN

2023-06-23 17:33:37



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