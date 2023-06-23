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Marmaris'te orman yangını (3)

DHA

Marmaris'te orman yangını (3)


VALİ TAVLI YANGIN BÖLGESİNDE
Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor. Muğla Valisi Orhan Tavlı da çalışmaları yangın bölgesinde yerinde takip ediyor. Vali Tavlı'ya incelemelerinde, Aksaz Deniz Üssü Komutanı Tuğamiral İbrahim Kurtuluş Sevinç, Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez ile protokol üyeleri eşlik ediyor.Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Marmaris Cavit AKGÜN
2023-06-23 17:33:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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