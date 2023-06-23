Marmaris'te orman yangını; ceset ateşe verilmiş (4)

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YANGIN, ATEŞE VERİLEN CESET NEDENİYLE ÇIKMIŞ

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale sürürken, yangın bölgesinde ise bir erkek cesedi bulundu. Yangının, öldürülen kişinin ormana atıldıktan sonra şüpheli ya da şüphelilerce cesedinin ateşe verilmesi sonucu çıktığı belirlendi. Muğla ve Marmaris Cumhuriyet Başsavcılıkları'nca olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.(DHA)Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)-

FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Muğla / Marmaris Cavit AKGÜN

2023-06-23 17:48:00



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