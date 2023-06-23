Marmaris'te orman yangını; ceset ateşe verilmiş (5)

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VALİ TAVLI: MARMARİS YANGINI KONTROL ALTINDA

Muğla Valisi Orhan Tavlı, Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınının, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Ayrıca Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı´nca, yangın bölgesinde bulunan erkek cesediyle ilgili olarak 'kasten orman yakma' ve 'kasten adam öldürme' suçlarından başlatılan soruşturmada 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirdi. (DHA)Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Marmaris Cavit AKGÜN

2023-06-23 18:28:01



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