Marmaris'te orman yangını; ceset ateşe verilmiş (6)

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YANGIN VE CESETLE İLGİLİ 1 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI, SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Muğla´nın Marmaris ilçesinde kontrol altına alınan orman yangını bölgesinde bulunan erkek cesediyle ilgili olarak M.A. (44) isimli şüpheli gözaltına alındı. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı´nca yürütülen soruşturma kapsamında 'kasten orman yakma' ve 'kasten adam öldürme' suçlamasıyla gözaltına alınan M.A.'nın 'hırsızlık, 'kasten yaralama', 'cinsel istismar' ve 'tehdit' gibi birçok suçtan kaydı olduğu öğrenildi. (DHA)Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Marmaris Cavit AKGÜN

2023-06-23 19:02:29



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