İş insanına silahlı saldırıda 4 ilde eş zamanlı operasyon: 5 tutuklama



Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, iş insanı Muzaffer Özlü'nün (45) geçen yıl evinin önünde uğradığı ve yara almadan kurtulduğu silahlı saldırıyla ilgili 4 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Marmaris'te yaşayan müteahhit Muzaffer Özlü, geçen yılın aralık ayında evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Cumhuriyet Başsavcılığı, iş insanı Özlü´nün şans eseri yara almadan kurtulduğu olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, saldırıyı gerçekleştirdiğini belirlediği Seydi A.'ya (39), 5 kişinin de yardım ettiğini tespit etti. Muğla, İstanbul, Samsun ve Ağrı´da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

5'İ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Seydi A. (39), Yılmaz H. (48), Ömer M.O. (22), Ramazan D. (45) ve Muharrem K. (55) tutuklanırken, 1 kişi ise serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

2023-06-23 20:17:27



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