Marmaris'te orman yangını; ceset ateşe verilmiş (7)

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BOĞULARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, orman yangını bölgesinde bulunan ve Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan erkek cesedine otopsi yapıldı. Otopside kimliği henüz belirlenemeyen kişinin boğularak öldürüldüğü belirlendi. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı´nca yürütülen soruşturma kapsamında 'kasten orman yakma' ve 'kasten adam öldürme' suçlamasıyla gözaltına M.A.'nın polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Öte yandan, Marmaris'te çıkan orman yangında yaklaşık 5 hektar alanın zarar gördüğü öğrenildi. (DHA)Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Marmaris Cavit AKGÜN

2023-06-24 00:58:59



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