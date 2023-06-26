Bodrumspor'da Orgill yolcu

BODRUM, (DHA)Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Bodrumspor iç transferde rotasını belirledi. Kaleci Diogo Sousa, kanat oyuncusu Gökdeniz Bayrakdar ve Aminu Umar'ı kadroda tutan yeşil-beyazlıların golcü Dever Orgill ile yolları ayıracağı kaydedildi. Geçen sezonun devre arasında transfer edilen 33 yaşındaki oyuncunun yeni sezon planlamasında yer almadığı ifade edildi. Ege ekibinde sadece 7 maça çıkan ve hiç ilk 11'de forma giyemeyen Jamaikalı forvet toplam 60 dakika sahada kalabildi. Orgill süre aldığı maçlarda gol sevinci yaşayamadı.
Bodrumspor'la 2024 yılına kadar mukavelesi olan oyuncu ile Kurban Bayramı'nın ardından masaya oturulacak. Yönetim, Orgill'le karşılıklı anlaşma yoluna gidecek. DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum DHA
2023-06-26 10:38:16
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.