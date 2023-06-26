Otomobil çöp konteyneri ve direğe çarptı; sürücü öldü, kızı yaralandı



Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, çöp konteyneri ve elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü Bilal Şahan (51) yaşamını yitirirken, yanındaki kızı Meryem Şahan (18) ise ağır yaralandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında, Turgutreis Mahallesi Turgut Özal Caddesi'nde meydana geldi. Bilal Şahan´ın kontrolünü yitirdiği 09 S 0136 plakalı otomobil, önce çöp konteynerine ardından da elektrik direğine çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde sürücü Bilal Şahan'ın yaşamını yitirdiği, yanındaki kızı Meryem Şahan'ın ise yaşamsal fonksiyonlarının devam ettiği belirlendi. Durumu ağır olan Meryem Şahan, ilk müdahalenin ardından ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Bilal Şahan'ın cansız bedeni otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2023-06-26 15:08:18



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