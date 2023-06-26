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Bodrum'a 3,5 günde 75 bin araç girdi, havayolu firmaları ek sefer başlattı

DHA

Bodrum'a 3,5 günde 75 bin araç girdi, havayolu firmaları ek sefer başlattı


Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'da Kurban Bayramı hareketliliği devam ediyor. Kente son 3,5 gün içerisinde 75 bin araç giriş yaptı. Kentin ana arterlerinde trafik yoğunluğu gözlenirken, turistler plajlara akın etti.
Önemli turizm destinasyonlarından Bodrum'a Kurban Bayram öncesi turist akını devam ediyor. Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı´nın verilerine göre kente son 3,5 günde 75 bin araç giriş yaptı. Bodrum-Turgutreis istikametinde araç yoğunluğu gözlendi. Kumbahçe başta olmak üzere Gümbet, Bitez ve Ortakent gibi noktalarda turistler plajlara akın etti. Milas Bodrum Havalimanı'na 26 Haziran2 Temmuz arasında iç hatlarda 16 ek sefer konuldu. Otellerde doluluk oranı yüzde 85'lere ulaşırken, bayram süresi boyunca doluluğun yüzde yüze ulaşabileceği belirtildi.
'İNŞALLAH BAYRAMDAN SONRADA AYNI YOĞUNLUK YAŞANIR'
Bayram nedeniyle kentte yoğunluk olduğunu belirten Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Bodrum bayrama hazır diyebiliriz. Otellerimizde ciddi bir rezervasyon doluluğu var. Birçok otelimizde yer bulmakta zorlanıyoruz. Ekonomik krize rağmen böyle bir ilginin olması umut verici. İnşallah bayramdan sonra da aynı yoğunluk sürer. Bacasız sanayi dediğimiz turizmin Bodrum'a ve ülkemize olan katkısı devam eder. Bodrum'a geleceklerin önceden rezervasyon yaptırarak gelmeleri tatilleri huzur içinde geçirmeleri için önemli" dedi. Tatilcilerden çevreye duyarlı olmalarını da isteyen Başkan Aras, "Temizlik personellerimiz 7/24 sahada çalışıyor. Sokağa moloz, çöp atanlara yönelik ciddi yaptırımlar uyguluyoruz. Vatandaşlarımızdan talebim evsel atık dışında konteynerlere bırakabilecekleri bir atık çıktığı takdirde belediyemiz ile iletişime geçsinler. Lütfen herkes biraz duyarlı olsun, çevreyi temiz tutmak sadece belediyenin değil aynı zamanda Bodrum'da yaşayan halkımız ve ziyaretçilerinde görevi" diye konuştu.
'GURBETÇİLER BODRUM'A GELİYOR'
Bayramda başta Almanya'dan olmak üzere farklı ülkelerde yaşayan gurbetçilerin Bodrum'a geldiğini söyleyen Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, "Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluk olduğu haberlerini aldık. Devletimiz trafiğin akıcı olması için çalışmalarını sürdürüyor. Otellerimizin dolu olması önemli değil, misafirlerimizin yani gurbetçilerimizin sorunsuz ve sağlık bir şekilde Bodrum'a gelmesini istiyoruz. Sezon boyunca 100 binin üzerinde gurbetçi vatandaşımızı Bodrum'da ağırlayacağız. Geçen sene 100 binin çok üzerindeydi. Bu senede aynı şekilde olmasını bekliyoruz. Geçen sene gelenler bu sene bir daha gelmek istiyorlar. Biz onlar için en iyi şekilde hizmet vermeye hazırız" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY
2023-06-26 15:15:03

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