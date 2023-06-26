Bodrum'da hafriyat kamyonu ve beton mikserlerine ceza yağdı

Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde jandarma ekipleri, 50 hafriyat kamyonu ile beton mikserlerine, 'Çevre kanununa muhalefet' ve 'Emre aykırı davranış'tan toplam 750 bin lira idari para cezası kesti.
Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 15 Mayıs'ta başlayan inşaat yasağı tedbirleri kapsamında denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda, ekipler TurgutreisGöltürkbükü mahalleleri arasında hafriyat kamyonlarına yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde 50 hafriyat kamyonu ve beton mikserlerine 'Çevre kanununa muhalefet' ve 'Emre aykırı davranış'tan toplam 750 bin lira cezai işlem uyguladı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY
2023-06-26 16:00:47
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