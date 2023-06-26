Bodrum'da bayram öncesi sokak satıcılarına operasyon: 5 gözaltı

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde Kurban Bayramı öncesi uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Bodrum Grup Amirliği ekipleri, sokak satıcılarının Kurban Bayramı'nda piyasaya uyuşturucu madde süreceği bilgisine ulaştı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüphelilerin evlerine düzenlenen operasyonda, satışa hazır paketler halinde 250 gram metamfetamin, 300 gram sentetik uyuşturucu, 10 gram skunk, 3,5 gram kokain ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin polisteki işlemleri sürerken, 12 kişi hakkında da 'Uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak' suçundan işlem yapıldığı bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Cavit AKGÜN
2023-06-26 17:51:05
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