İstinat duvarından düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil 4 metre yükseklikteki istinat duvarından alt yola düştü. Kazada ağır yaralanan sürücü Çağlar Aydın (28), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, saat 04.30 sıralarında, Koyunbaba Mahallesi Gümsan 2 Sitesi´nde meydana geldi. Türkbükü´nde restoran işleten Çağlar Aydın, yönetimindeki 48 AHE 696 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, 4 metre yüksekliğindeki istinat duvarından alt yola düştü. Gürültüye koşan çevrede oturanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçtan ağır yaralı olarak çıkartılan sürücüsü Aydın, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla ilçedeki bir özel hastaneye kaldırıldı. Aydın, burada doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Jandarma, kazayla, ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2023-06-26 19:00:49



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.