Çağdaş Bodrum transferde gaza bastı



BODRUM, (DHA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk yılını geçirmeye hazırlanan Muğla temsilcisi Çağdaş Bodrum Spor, transferin startını verdi. Dış transferde ilk imzayı ABD'li uzun forvet Jaron Johnson'a attıran Bodrum ekibi, iç transferde de geçen sezon Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nde şampiyon olan kadrosundan Hakan Yapar, Fatih Cantitiz ve Ege Havsa'yı takımda tuttu. Çağdaş Bodrum, Aliağa Petkimspor'dan pivot Ege Arar'la da imza aşamasına geldi.

Geçen sezon İtalya Basketbol Ligi takımlarından Pallacanestro Varese´de oynayan 31 yaşında, 2.01 boyundaki Jaron Johnson daha önce İsrail, Fransa ve Rusya'da da farklı takımlarda görev yaptı. Johnson geçen yıl İtalya'da 30.9 sayı, 5.2 ribaund, 2.2 asist gibi müthiş ortalama tutturdu.

TBL'de 8 şampiyonluk yaşayan Hakan Yapar'ın yanı sıra Fatih ve Ege Havsa kadroda tutulurken, 27 yaşında, 2.08 boyundaki Petkimsporlu Ege Arar'ın imzasının an meselesi olduğu öğrenildi.

DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum BODRUM, (DHA)

2023-06-27 10:21:51



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