Türkiye'nin dört bir yanından gelen Lösemili çocuklar bayramı Bodrum'da geçiriyor

Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, LÖSEV tarafından Kurban Bayramı için düzenlenen etkinliğe, Türkiye'nin dört bir yanından zorunlu tedavi süreci devam eden ya da iyileşen lösemili çocuklar geldi. Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı'na (LÖSEV) ait tatil köyünde bayramı geçirecek olan çocuklar hem denize giriyor hem de etkinliklere katılıyor. LÖSEV İzmir Halkla ilişkiler Koordinatör Yardımcısı Gamze Berçin Edirne, "LÖSEV olarak amacımız çocuklarımızı yaz boyunca burada ağırlamak hem de gelişimlerine katkı sağlamak" dedi.

Bodrum'da otel işletirken iki kez kansere yakalanan iş insanı Memduh Hacıibrahimoğlu (78), Turgutreis Mahallesi'ndeki 75 yataklı butik otelini 6 yıl önce LÖSEV'e bağışladı. Otel, LÖSEV tarafından çocuklar için tatil köyü olarak yenilendi. Kurban Bayramı´nda, Türkiye'nin dört bir yanından buraya gelen lösemili çocuklar arkadaşlarıyla denize girdi. Beraber kitap okuyan çocuklar, spor aktivitelerine de katıldı. Tatil köyünde, lösemi tedavisi tamamlanan ve yıllar önce tatile gelenler de gönüllü olarak çalışmalara destek veriyor.

'HER KURBAN LÖSEMİLİ ÇOCUKLARIMIZA CAN'

Çifte bayram yaşadıklarını söyleyen LÖSEV İzmir Halkla ilişkiler Koordinatör Yardımcısı Gamze Berçin Edirne, "Kampımızda Türkiye'nin dört bir yanından gelen çocuklarımızı ağırlıyoruz. Çifte bayram yapıyoruz. Bizim için anlamlı günler yaşıyoruz. Burada çocuklarımız denize girmekten tutun da yoga, kitap okuma, Bodrum'un güzelliklerini görme ve çeşitli sanatsal etkinliklere dahil olmaya kadar pek çok aktivite içerisindeler. Yaz boyunca Bodrum'daki tatil köyümüzde LÖSEV olarak faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Buraya kanseri atlatmış, tedavisi tamamlanan çocuklarımız ve onlara eşlik eden gençlerimiz geliyor. Daha küçük yaş grubundaki çocuklarımız anneleriyle katılarak tatillerini yapıyorlar. LÖSEV olarak amacımız çocuklarımızı yaz boyunca burada ağırlamak hem de gelişimlerine katkı sağlamak. Zor bir süreçten geçiyorlar hem ailenin hem de çocuğu yıprandığı bir süreçten geçiyorlar. Kurban dönemi içerisindeyiz, vekaleten kurban bağışlarını kabul ediyoruz. Her kurban lösemili çocuklarımıza can, halkımızı bağışlarını LÖSEV'e yönlendirmeye davet ediyoruz" diye konuştu.

'LÖSEV DAİMA ARKAMDA OLDU'

18 yaşında kansere yakalandığını söyleyen LÖSEV'in iyileşmiş gençlerinden Ankara Üniversitesi Gıda Mühendisliği 3'üncü sınıf öğrencisi Buse Baloğlu (22), "Daha önce buraya geldim. Etkinlik ve aktiviteleri güzel buluyorum. Ben buraya 'masal, mucize' demek istiyorum. Çünkü şöyle bir otel düşünün tedavisi devam eden ve iyileşmiş gençlerin olduğu bir otel. Ücretsiz olarak bize burada maddi ve manevi her imkanı sağlıyorlar. Hiç deniz görmemiş, yüzmeyi bilmeyenler çocuklarımız var. Burada hep birlikte çeşitli etkinlikler ile hem kendimizi geliştiriyoruz hem de çok güzel tatil yapıyoruz. Kansere yakalandığımda 18 yaşındaydım. Şu an 22 yaşındayım ve hem kanser hem de LÖSEV'le alakalı yaklaşık 5 yıllık bir serüvenim oldu. O dönemde moralimi ve umudumu hiç eksik etmedim. LÖSEV daima arkamda oldu. Şu an sağlıklıyım. Her zaman umut ile bu yola çıktık ve devam ediyoruz. Sağlıklı olmama rağmen beni hala destekliyorlar. Kendimi minik kahramanlarımıza ablalık yaptığım için değerli hissediyorum. Hepimizin çok fazla ortak noktası var. Çünkü aynı süreçlerden çok geçtik. Benim için onlara umut olmak, onların da diğer kardeşlere umut olması çok kıymetli. LÖSEV bağışçılar sayesinde ayakta, ben iyileştim iyileşmeyi bekleyen kardeşlerimiz var. Sizlerin bağışları sayesinde onlar da iyileşmeyi bekliyorlar. Her kurban lösemili çocuklara can" dedi.

'BURADA OLMAKTAN MUTLUYUZ'

Adana'dan gelen ve lise 1'inci sınıfa başlayacak olan Umut Demirkol (14) ise, "Burada olmaktan mutluyum. Her gün çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Denize giriyoruz, gezilere gidiyoruz, kitap okuma saatimiz var. Bize özel sağlıklı yemekler veriliyor. Diğer arkadaşlarımızla kaynaşıyoruz, yemeklerimizi birlikte yiyoruz. Bunun benzeri her şeyi birlikte yapıyoruz. 7 yaşında lösemiye yakalandım. 2 ay sonra da LÖSEV'İ tanıdım. Beni bütün etkinliklerine çağırdılar. Tedavim bitti, iyileştim. İleride ambulans hemşiresi olmak istiyorum" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2023-06-27 12:27:14



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.