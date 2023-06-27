Muğla'da dronla denetimde 18 sürücüye ceza kesildi



Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)MUĞLA'da bayram öncesi dronla yapılan trafik denetimlerinde kurallara uymayan 18 araç sürücüsüne toplam 17 bin 118 lira ceza kesildi.

Muğla'nın dünyaca ünlü turistlik ilçeleri Bodrum, Datça, Marmaris ve Fethiye'ye Kurban Bayramı tatili için gelenler Aydın-Muğla kara yolunda trafik yoğunluğu oluşturdu. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, Çevreyolu Otogar Kavşağı'nda dronla trafik denetimi yaptı. Denetimlerde 16 araç sürücüne kırmızı ışık ihlalinden, 2 sürücüye ise muayenesiniz araç kullanmaktan olmak üzere toplam 17 bin 118 lira ceza kesildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

2023-06-27 14:00:47



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