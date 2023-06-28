Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram namazını Muğla'da kıldı

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Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, bayram namazını Muğla'nın Marmaris ilçesinde kıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı namazını Muğla'nın Marmaris ilçesi Karacasöğüt Mahallesi'ndeki Okluk Millet Camii'nde kıldı. Namazı, Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı kıldırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazı sonrası AK Parti Muğla İl Başkanı Gültekin Akça, milletvekilleri, Cumhur İttifakı'na ait Muğla'daki 7 belediye başkanı ve partililer ile bayramlaşıp, bir süre sohbet etti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Marmaris Cavit AKGÜN

2023-06-28 14:12:50



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