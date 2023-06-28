Kuşadası'nda, serinlemek için girdiği denizde kayboldu

Devran GÜNDÜZ/KUŞADASI (Aydın), (DHA)AYDIN´ın Kuşadası ilçesinde serinlemek için denize giren Suriye uyruklu Ayman Mohammed (26), kayboldu. Ekipler, Mohammed için arama kurtarma çalışması başlattı.
Olay, saat 16.00 sıralarında Kuşadası ilçesi Mezgitli Plajı´nda meydana geldi. Arkadaşlarıyla serinlemek için denize giren Suriye uyruklu Ayman Mohammed, bir süre sonra gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sahil güvenlik ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler Ayman Mohammed için arama çalışması başlattı.
Ayman Mohammed´in olayı duyarak sahile gelen eşi Dünya Mohammed (20) sinir krizi geçirip, gözyaşlarına boğuldu. Ayman Mohammedi arama çalışmaları sürüyor. (DHA)FOTOGRAFLIDHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Devran Gündüz
2023-06-28 18:03:06
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.