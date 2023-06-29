Bodrumsporlu Cenk Süper Lig yolunda



BODRUM, (DHA)SPOR Toto 1'inci Lig'de geçen sezon Play-Off finali oynayıp Süper Lig'in kapısından dönen Bodrumspor'da sol bekte görev yapan Cenk Şen için kulüpler sıraya girdi. İç transferde Kaleci Diego Sousa, Gökdeniz Bayrakdar ve Umar Aminu ile anlaşan Bodrumspor'un Cenk'i de takımda tutmak istediği ancak Trabzonspor ve Başakşehir'in oyuncuyu çok istediği vurgulandı. İki kulüp yetkililerinin Cenk için girişimlere başladığı kaydedildi. Son 3 sezondur yeşil-beyazlı formayı giyen 22 yaşındaki futbolcu, geçen sene 39 maçta görev aldı ve takıma 2 gollük katkı sağladı. DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum BODRUM, (DHA)

2023-06-29 11:05:26



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