Otelin deposunda çıkan yangın SPA bölümüne de sıçradı

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Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki otelin deposunda çıkıp SPA kısmına sıçrayan yangın, 2 saatte söndürdü.

Umurça Mahallesi Dr. Mümtaz Ataman Caddesi'ndeki otelin deposunda, saat 12.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Büyüyen yangında alevler depoyu sardı. Paniğe neden olan yangında, alevler otelin SPA kısmına da sıçradı. Gökyüzüne yükselen siyah dumanlar, ilçenin birçok noktasında görüldü. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin 2 saat süren çalışması sonucu alevler söndürülürken, otelin yanan alanlarında büyük çapta zarar oluştu. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2023-06-29 15:49:15



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