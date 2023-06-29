Datça'da otluk alanda yangın

Demir yollarında neden taşlar olur?

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Cavit AKGÜN/ DATÇA (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Datça ilçesinde otluk alanda çıkan yangına havada ve karadan müdahale başlatıldı.

Yangın, saat 16.30 sıralarında Datça'nın Kargı mevkisindeki otluk alanda çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, durumu orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

2023-06-29 19:29:13



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