Datça'da yerleşim yerine yakın bölgede otluk alanda yangın çıktı (3)

Demir yollarında neden taşlar olur?

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YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Muğla'nın Datça ilçesinde yerleşim yerlerine yakın bölgedeki otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu yaklaşık 3 saat sonra kontrol altına salındı. yangının yerleşim bölgesine tehdit oluşturmadan kontrol altına alındığı belirtildi. Ekipler soğutma çalışmalarını sürdürürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme de başlatıldı. (DHA)Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA) - DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

2023-06-29 21:21:03



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