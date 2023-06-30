

PİLOTLAR YAPTIKLARI SORTİLERLE TÜRK BAYRAĞININ ZARAR GÖRMESİNİ ENGELLEDİMuğla'nın Datça ilçesinde yerleşim yerlerine yakın bölgede çıkan ve yaklaşık üç saatte kontrol altına alınan otluk alandaki yangına havadan müdahale eden helikopter pilotlarının Türk bayrağına gösterdikleri hassasiyet takdir topladı. Otluk yangını rüzgarın etkisiyle yayılan alevler, bölgeye hakim tepede dev direkte asılı bulunan Türk bayrağının olduğu alana bir kaç metreye kadar yaklaştı. Yangını havadan müdahale eden helikopter pilotları, Türk bayrağının yangında zarar görmemesi içir büyük çaba sarf etti. Orman helikopteri pilotları, art arda yaptıkları sortilerle Türk bayrağı üzerine su boşalttı. Pilotların başarısı sonucu Türk bayrağı zarar görmezken, o anlar İnsansız Hava Aracı (İHA) tarafından görüntülendi. (DHA) Görüntü Dökümü

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-Helikopterler tarafından Türk bayrağının bulunduğu alana su atılmasıKJ, Haber Kamera : Cavit AKGÜN /MUĞLA,(DHA)DHA-Gündem Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

2023-06-30 00:18:02



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