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Bodrum'a 3,5 günde 50 binden fazla araç geldi

DHA

Bodrum'a 3,5 günde 50 binden fazla araç geldi


Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),(DHA)-MUĞLA'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'a 3,5 günde 50 binden fazla araç giriş yaptı.
Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Bodrum'a, İlçe Jandarma Komutanlığı'nın verilerine göre son 3,5 günde 50 binden fazla araç giriş yaptı. Öte yandan hava sıcaklığının 35, deniz suyu sıcaklığının ise 26 dereceye ulaştığı ilçede, Kurban Bayramı'nın 3'üncü gününde de plajlar doldu. Yerli ve yabancı turistler, başta Ortakent-Yahşi olmak üzere Gümbet, Bitez ve Kumbahçe plajlarında yoğunluk oluşturdu. Bazı turistler denize girerek serinlerken, bazıları ise şezlongda güneşlenmeyi tercih etti. Otellerdeki doluluk oranı yüzde 85'i, kentin yaklaşık 200 bin olan nüfusu ise 750 bini aştı. Ayrıca İlçe Jandarma ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin denetimleri sürüyor. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY
2023-06-30 15:59:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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