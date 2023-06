Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz hayatını kaybetti (2)- Yeniden

Sedat ÜNAL/ FETHİYE (Muğla), (DHA)LİZBON Büyükelçisi Murat Karagöz, Muğla'nın Fethiye ilçesinde denizde yüzdüğü sırada fenalaşması sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, saat 19.00 sıralarında Fethiye ilçesine bağlı Faralya Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz, denizde yüzdüğü sırada fenalaştı. Karagöz'ün kaldığı otelde görevli can kurtaran durumu fark ederek harekete geçerken, ihbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri de geldi. Denizden baygın olarak çıkarılan Karagöz'e suni teneffüs ve kalp masajı uygulandı. Belcekız Plajı'nda bekleyen sağlık ekiplerine teslim edilen Murat Karagöz, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Karagöz'ün cansız bedeni, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından Murat Karagöz'ün yaşamını yitirmesine ilişkin yapılan açıklamada, "Lizbon Büyükelçimiz Murat Karagöz'ü ani bir şekilde kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhum Büyükelçimize Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve tüm camiamıza başsağlığı ve sabır diliyoruz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun" denildi.

MURAT KARAGÖZ KİMDİR?

1967 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Murat Karagöz, İstanbul Erkek Lisesi´nden 1985, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü´nden 1989 yılında mezun oldu. City University of New York´a bağlı Graduate Center´da Siyaset Bilimi alanında Yüksek Lisans eğitimini 2007 yılında tamamladı.

Dışişleri Bakanlığı'ndaki görevine 1989 yılında başlayan Karagöz, Moğolistan Büyükelçisi (2013-2016), Ürdün Büyükelçisi (2016-2019), ABD Büyükelçiliği Birinci Müsteşarı (2006-2009), Birleşmiş Milletler Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği'nde başkatip ve müsteşar (2000-2004), NATO Daimi Temsilciliği'ne üçüncü katip ve ikinci katip (1995-1997) ve Sofya Büyükelçiliği'nde ataşe ve üçüncü katip (1992-1995) olarak görev yaptı.

Büyükelçi Murat Karagöz, 15 Mart 2023'te Türkiye'nin Lizbon Büyükelçisi olarak atanmıştı.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Fethiye Sedat ÜNAL

