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Maseratili polis memuru açığa alındı 

DHA

Maseratili polis memuru açığa alındı 


Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)İZMİRİstanbul Otoyolu'nda eşine ait Maserati otomobille giderken trafikte tartıştığı Avukat Fatih Uzun'un bacağını kırmakla suçlanan ve hakkında idari soruşturma başlatılan polis memuru Hüseyin Tayfun Üçgül (39), açığa alındı. 
Manisa Soma Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameye göre, olay 22 Nisan 2023 günü saat 17.30 sıralarında İzmirİstanbul Otoyolu'nda meydana geldi. 34 BJC 892 plakalı otomobilin sürücüsü Fatih Uzun ile 48 TC 377 plakalı aracın sürücüsü Hüseyin Tayfun Üçgül arasında trafikte tartışma çıktı. Birbirleriyle küfürleşen taraflar araçlarını yol kenarına çekerek tartışmayı sürdürdü. Fatih Uzun'un, Üçgül'e yumruk salladığı ancak isabet etmediği, Üçgül'ün ise Fatih Uzun'un dizine tekmeyle vurup yaraladığı, ardından da "Kimin kim olduğunu bilemezsin" dediği belirtildi. Fatih Uzun'un ise "Senin plakan TC, bütün Cumhuriyet savcıları ve mafyalar benim elimde, bu yere düşmenin hesabını sana soracağım, bu iş burada bitmedi" diyerek tehdit ettiğine yer verilen iddianamede bu olaya tarafların eşlerinin de şahit olduğu aktarıldı. Fatih Uzun'un bacağının kırıldığı, olayla ilgili kamu davası açılmasına yeterli şüphe olduğu, Hüseyin Tayfun Üçgül'ün 'alenen hakaret' ve 'kasten yaralama' suçlarından yargılanması gerektiği iddianamede belirtildi. Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis olan Üçgül hakkında 6 yıl 10 ay hapis istendi.
Olayın ardından polis memuru Hüseyin Tayfun Üçgül hakkında İçişleri Bakanlığı'nca müfettiş görevlendirilerek, idari soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında polis memuru Üçgül'ün görev yeri değiştirildi.
AÇIĞA ALINDI 
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi'nde pasif bir birime alınan Üçgül, başlatılan soruşturma kapsamında açığa alındı. Müfettişin incelemesinin ardından düzenleyeceği rapora göre, Üçgül'ün göreve iade olup olmayacağı belli olacak. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN
2023-06-30 23:23:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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