Bodrum Antik Tiyatro'da, Sertab Erener konseri

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),(DHA)-ŞARKICI Sertab Erener, yaz konserleri kapsamında Bodrum Antik Tiyatro'da sahneye çıkıp, dinleyicilere keyifli anlar yaşattı.

Dünyanın en önemli turizm merkezlerinden biri olan Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Bodrum Antik Tiyatro'da yaz konserleri başladı. Bu kapsamda, hayranlarıyla buluşan Sertab Erener, dinleyicilerine keyifli anlar yaşattı. Şarkı aralarında dinleyicileriyle sık sık sohbet eden Erener, "Bebekler için ninni projesi başlattım. 5 tane İngilizce ninni hazır, 14 Temmuz'da sizlerle olacak. Umarım beğenirsiniz. Bununla birlikte 10 şarkıdan oluşan 'Herdem Yeşil' adlı albümü de sizlerle buluşturacağım" dedi. Erener, 22 Temmuz'da Bodrum Antik Tiyatro'da yeniden sevenleriyle bir araya gelecek.(DHA)DHA-Kültür Sanat Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2023-07-01 12:30:35



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.