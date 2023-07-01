Bodrum Antik Tiyatro'da, Sertab Erener konseri

Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),(DHA)-ŞARKICI Sertab Erener, yaz konserleri kapsamında Bodrum Antik Tiyatro'da sahneye çıkıp, dinleyicilere keyifli anlar yaşattı.
Dünyanın en önemli turizm merkezlerinden biri olan Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Bodrum Antik Tiyatro'da yaz konserleri başladı. Bu kapsamda, hayranlarıyla buluşan Sertab Erener, dinleyicilerine keyifli anlar yaşattı. Şarkı aralarında dinleyicileriyle sık sık sohbet eden Erener, "Bebekler için ninni projesi başlattım. 5 tane İngilizce ninni hazır, 14 Temmuz'da sizlerle olacak. Umarım beğenirsiniz. Bununla birlikte 10 şarkıdan oluşan 'Herdem Yeşil' adlı albümü de sizlerle buluşturacağım" dedi. Erener, 22 Temmuz'da Bodrum Antik Tiyatro'da yeniden sevenleriyle bir araya gelecek.(DHA)DHA-Kültür Sanat Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY
2023-07-01 12:30:35
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.