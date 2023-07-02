Yaban domuzu, Bodrum açıklarında yüzdü

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Fırat AKAY/BODRUM(Muğla), (DHA)-MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında bir yaban domuzu, denizde yüzerken görüntülendi.

Türkbükü açıklarında tekne turu yapan turistler, denizde bir yaban domuzunun yüzdüğünü gördü. Bir süre yüzen domuz kıyıya çıkıp, kayalıklara tırmandıktan sonra gözden kayboldu. O anlar, teknedilerin cep telefonu ile görüntülendi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2023-07-02 14:13:39



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