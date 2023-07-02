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Bodrum'dan 2,5 günde 110 bin araç çıkış yaptı, otellerdeki doluluk oranı yüzde 85'e ulaştı

DHA

Bodrum'dan 2,5 günde 110 bin araç çıkış yaptı, otellerdeki doluluk oranı yüzde 85'e ulaştı


Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Kurban Bayramı tatilinin sona ermesiyle birlikte tatilcilerin bir kısmı dönüş yoluna geçti. Bodrum'dan son 2,5 günde çıkış yapan araç sayısının 110 bin olduğu belirtilirken, otellerdeki doluluk oranı ise yüzde 85'lere ulaştı.
Dünyanın en önemli turizm merkezlerinden Bodrum'da, Kurban Bayramı tatilinin sona ermesiyle birlikte yerli ve yabancı turistlerin bir kısmı dönüş yoluna geçti. BodrumMilas istikametinde yer yer yoğun araç trafiği yaşanırken, İlçe Jandarma Komutanlığı'nın verilerine göre; son 2,5 günde 110 bin araç ilçeden ayrıldı. İlçe genelinde ise trafiğin akıcı seyrettiği görüldü. İlçede otellerin doluluk oranı yüzde 85'e ulaşırken, havayolu ile Bodrum'a gelenler için 16 ek sefer çıkarıldı. Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ve Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede trafiğin aksamaması için çalışmalarını sürüyor.
'BAZI OTELLER TAMAMEN DOLARKEN, BAZI OTELLER YÜZDE 80 DOLULUK ORANINA ULAŞTI'
Bayram tatilinin turizmciler için olumlu geçtiğini söyleyen Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, "Bayram tatili bugün itibariyle sona eriyor. Misafirlerimizin trafik kurallarına uyacak şekilde evlerine sorunsuz dönmelerini ümit ediyoruz. Otellerde ilk etapta yüzde 70'in üzerinde bir doluluk gerçekleşti. Bazı oteller tamamen dolarken, bazı oteller yüzde 80 doluluk oranına ulaştı" dedi.
'HERKES BODRUM'U MERAK EDİYOR'
Yoğun bir sezona girdiklerini belirten Dengiz, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Trafik yönünden de yoğundu. Kent genelinde konserler, etkinlikler vardı. Herkes memnundu. Bodrum'a bütün dünyanın kapıları açıktır. 30'a yakın ülkeden Bodrum'a uçuşlar gerçekleşiyor. Sezonun geri kalan döneminin yoğun olmasını umut ediyoruz. Otellerimizde sezon boyunca rezervasyonlar elverişli durumda. Bodrum'da 1 Ocak25 Haziran tarihleri arasında internette en çok aranan bölge oldu. İlk olarak Antalya var ve arkasından Bodrum geliyor ve bu güzel bir şey. Herkes Bodrum'u merak ediyor ve tatil planlaması yapmak istiyor. Bodrum'da şu an itibariyle İngiltere lider pazar ve sonrasında Polonya ve onu da Rusya takip ediyor. Bayram öncesinde Arabistan'dan uçuşlar başlamıştı. Bahreyn ve Katar gibi ülkelerden uçuşlar var. Ekim sonuna kadar bu şekilde devam etmesini umuyorum. Haftalık olarak yükselen bir ivmeyle uçaklar iniyor. BodrumMilas Havalimanı'na yurt dışından günlük yaklaşık 45 uçak iniyor. Gelecek haftalarda bu rakamın 50'nin üzerine çıkmasını umuyorum. Geçtiğimiz yıla göre ilk 6 aylık periyotta uçuşlarda yüzde 6 oranında artış var." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY
2023-07-02 18:39:31

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