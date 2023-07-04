Bodrumspor'da Muhammed Gönülaçar tamam

Zamlı evde bakım maaşı ne kadar olacak?

Adalıları 'bu kadar da olmaz' dedirtti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



BODRUM, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Bodrumspor, Denizlispor'la yollarını ayıran Muhammed Gönülaçar'la anlaşma sağladı.

Bonservisi elinde olan deneyimli orta saha oyuncusuyla yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlandığı, Muhammed'in resmi sözleşmeye imza atacağı kaydedildi. Batman Petrolspor'da futbola başlayan 28 yaşındaki futbolcu, Ankaragücü, Şanlıurfaspor, Ümraniyespor, Erzurumspor FK, Kocaelispor, Tuzlaspor ve son olarak Denizlispor'da oynadı. Geçen sezon Denizlispor forması ile 30 lig maçına çıkan Muhammed 2 bin 664 dakika süre aldı, sezon sonunda yeşil-siyahlılar, 1'inci Lig'de küme düştü.

Bodrumspor, geçen sezon ligdeki ilk yılında Play-Off finali oynadıktan sonra dış transferde henüz hamle yapmamıştı.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum BODRUM, (DHA)

2023-07-04 10:41:21



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.