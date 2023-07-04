Bodrum´da lastik botta patlama sonrası yangın: 2 yaralı

Adalıları 'bu kadar da olmaz' dedirtti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA´nın Bodrum ilçesinde, içerisinde 2 kişinin bulunduğu lastik botta patlama meydana geldi. Lastik bot, alev alıp yanarken, patlama nedeniyle denize düşen 2 Türk vatandaşı yaralandı.

Olay saat 00.30 sıralarında Bitez Mahallesi Adaboğazı önlerinde meydana geldi. İçerisinde 2 Türk'ün bulunduğu lastik botta henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte 2 kişi denize düştü. Lastik bot alevler içerisinde yanmaya başladı. Bölgede bulunan denizciler, bottaki denize düşen 2 kişinin yardımına koştu. İhbarla bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi. Sahil Güvenlik unsurları, bottaki yangını söndürdü. Denizciler tarafından karaya çıkarılan yaralı 2 kişi, bölgeye ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bodrum Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Bot yanarak batarken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2023-07-04 15:12:34



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.