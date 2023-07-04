Bodrumspor'da Taşdemir'le devam

Adalıları 'bu kadar da olmaz' dedirtti

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BODRUM, (DHA) - Spor Toto 1'inci Lig'de geçen sezon Play-Off finali oynayan Bodrumspor, sözleşmesi biten teknik direktör İsmet Taşdemir'le yeniden anlaştı. Yeşil-beyazlı kulüp, 49 yaşındaki tecrübeli teknik adamla yola devam kararı aldı. Bodrumspor'u 2021-2022 sezonunda TFF 2'nci Lig'de Play-Off'tan ilk kez Spor Toto 1'inci Lig'e taşıyan, yeşil-beyazlılara bu ligdeki tarihinin ilk yılında da final oynatan Taşdemir, kulübüyle görüşmeden önce kariyeriyle ilgili karar vermeyeceğini söylemişti.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum BODRUM, (DHA)

2023-07-04 15:28:05



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