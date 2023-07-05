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Bodrum'un suyu 9 günlük tatilde yüzde 5 azaldı

DHA

Bodrum'un suyu 9 günlük tatilde yüzde 5 azaldı


Fırat AKAY/BODRUM(Muğla), (DHA)MUĞLA'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'da, nüfusun 1 milyona ulaştığı 9 günlük Kurban Bayramı tatili döneminde barajlardaki doluluk oranında yüzde 5'lik azalma oldu. Bu süreçte yüzde 42 doluluğa sahip Geyik Barajı yüzde 37'ye, aynı oranda yüzde 42 doluluğa sahip Mumcular Barajı'ndaki doluluk oranı yüzde 38'e geriledi.
Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Bodrum'da 24 Haziran2 Temmuz arasındaki 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde otel, motel ve apartlar yüzde 85 doluluğa ulaştı. 200 bin olan Bodrum'un nüfusu 9 günlük dönemde turistlerle birlikte 1 milyona ulaştı. Yaklaşık 200 bin aracın giriş yaptığı ilçede, adım atacak yer kalmadı. Turistler tatilin ardından memleketlerine dönerken, geçen yıl bu dönemlerde yüzde 84'ler civarında olan ve Bodrum'un içme suyu ihtiyacını karşılayan Geyik Barajı'nda doluluk oranı 16-24 Haziran arasında yüzde 42'den yüzde 37'ye, Mumcular Barajı'nda ise geçen yıl yüzde 66 civarında olan doluluk oranı yüzde 42'den, yüzde 38'e düştü.
'BEKLENEN YAĞIŞLARI YETERLİ ÖLÇÜDE ALMADI'
Yoğun nüfus nedeniyle barajlarda su seviyesinin azaldığını söyleyen Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, "Ülkemiz genelinde, 2023 su yıl başından itibaren görülen, kurak aylar sonrasında şiddetli sağanak ve taşkınların yaşandığı değişken bir iklim söz konusu ancak Bodrum ülkemiz genelindeki birçok bölgeden farklı olarak, beklenen yağışları yeterli ölçüde almadı. Bu nedenle, Bodrum'a içme suyu sağlayan barajlarımızdaki su hacimleri, geçen yıl bu dönemlere göre oldukça düşük durumda. Geçen yıl bu dönemlerde Geyik Barajı'nda yüzde 84'ler civarında, Mumcular Barajı'nda ise yüzde 66 civarında bir doluluk söz konusuydu" ifadelerini kullandı.
'9 GÜNDE 36 GÜNLÜK SU TÜKETİLDİ'
Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, "Bayram öncesinde barajlarımızın doluluk oranı hem Geyik Barajı'nda hem de Mumcular Barajı'nda yüzde 42' er düzeyindeydi. 9 günlük Bayram tatili sırasında bölgede nüfus haraketliliği oldukça arttı, artan sıcaklıklarla beraber su tüketim oranında da önemli bir artış meydana geldi. Bayram tatili süresince Bodrum'a 200 binin üzerinde araç girişinin olduğu ifade ediliyor. Bodrum'un nüfusu normal zamanlarda 200 bin dolaylarında. Araç girişleri dikkate alındığında kabaca 600 bin ilave nüfusun bölgeye geldiğini söyleyebiliriz. Bayramda 800 bin kişi ile su ihtiyacında normalin 4 katı dolaylarında bir artış olduğu belirtilebilir. 9 günde Bodrum'un yaklaşık 36 günlük suyuna karşılık bir su tüketildi. Şu an Geyik Barajı'nda yüzde 37, Mumcular Barajı'nda ise yüzde 38 civarında bir doluluk söz konusu. Geyik Barajı'nda 15 milyon metreküp, Mumcular Barajı'nda 7 milyon metreküp suyumuz var. Mumcular Barajı'ndaki su büyük oranda sulama için kullanılıyor, dolayısıyla gördüğüm kadarıyla şu an itibariyle içme suyu ihtiyacını karşılamaya yönelik bir hacim bulunmuyor" dedi.
'GEYİK BARAJI'NDA SUYUN BİTMESİ BODRUM İÇİN SUYUN SONU'
Geyik Barajı'nda suyun kalmaması halinde Bodrum'da susuzluk yaşanacağını belirten Özçelik, "Geyik Barajı, Bodrum'un içme suyu temininin sürekliliğinin sağlanabilmesi için oldukça kritik öneme sahip. Geyik Barajı esas olarak Yeniköy Termik Santrali'nin soğutma suyu ihtiyacını karşılama amaçlı hizmet veriyor, genel itibariyle yılın bu dönemlerinde Bodrum'a Geyik Barajı'ndan sağlanan su tahsisatı da ilavelerle birlikte tüketilmiş oluyor. Bu yıl Geyik Barajı'nın da doluluğun oldukça düşük seyretmesi dikkate alınması gereken çok önemli bir uyarı sinyalidir. Geyik Barajı'nda suyun kalmaması Bodrum için suyun sonu demektir" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY
2023-07-05 11:17:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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