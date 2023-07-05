Çağdaş Bodrum'da 4 veda

Küresel ısınma: 3 Temmuz kayıtlara geçen en sıcak gün oldu

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BODRUM, (DHA) Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ilk sezonunu geçirmeye hazırlanan Çağdaş Bodrumspor, geçen yıl Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nde şampiyon olan kadrosundan 4 isimle yollarını ayırdı.

Bodrum ekibi Horace Spencer, Cem Koçal, Yiğit Baran Sarıkaya ve Mehmet Özdoğan'a katkıları için teşekkür ederek kariyerlerinde başarı diledi. Dış transferde şu ana kadar ABD'li uzun forvet Jaron Johnson'u alan Bodrum temsilcisi, iç transferde Chris Warren, Hakan Yapar, Fatih Cantitiz ve Ege Havsa'yı takımda tutmuştu.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum BODRUM, (DHA)

2023-07-05 12:37:27



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