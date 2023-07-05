Sahte içkiden zehirlenen oyuncu Şekip Taşpınar, taburcu oldu



Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'da, sahte içkiden zehirlenen kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım servisinde, solunum yetersizliği nedeniyle entübe edilen dizi ve sinema oyuncusu Şekip Taşpınar (54), tedavisinin ardından taburcu oldu.

Kurtlar Vadisi dizisinde, 'Cevat Akarsu' rolüyle tanınan Şekip Taşpınar, Datça ilçesindeki evinde 8 Haziran gece saatlerinde rahatsızlanınca Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bilinci kapalı olan Taşpınar, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Acil serviste yapılan tetkiklerde sahte içkiden zehirlendiği belirlenen Şekip Taşpınar, yoğun bakım ünitesinde, solunum işlevini yeteri kadar yapamadığı için entübe edildi. 'Beyaz Gelincik', 'Kurtlar Vadisi', 'Behzat Ç.', 'Tek Başımıza', 'Karadayı', 'Şefkat Tepe', 'Cesur Yürek', 'Arıza', 'Arka Sokaklar', 'Teşkilat', 'Yürek Çıkmazı', gibi birçok dizi ve sinema filminde rol alan Taşpınar, tedavisinin ardından bugün taburcu oldu. Taşpınar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili dostlar, bildiğiniz gibi 8 Haziran akşamı yoğun bakıma kaldırıldım. Sevgili eşim Berna için de benim için de oldukça zorlu bir süreçti. Cevap veremesem de desteğiniz, dualarınız, güzel dilekleriniz çok anlamlı ve değerliydi. İyi ki varsınız. Artık evimdeyim ve bir süre daha dinlenmem gerekecek. Aramalarınıza dönemez, mesajlarınıza cevap veremezsem ne olur gönül koymayın dostlar. Benim için verdiğiniz her emek çok kıymetli. Birlikte daha güzel günlerimiz olsun diye, güç topluyor olacağım. Çok sevgiler" dedi. (DHA)

FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

2023-07-05 16:04:37



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